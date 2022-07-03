У жителей российского Белгорода, которые недавно радовались безнаказанным запускам ракет по Украине, после сегодняшних "хлопков" очень изменилось настроение.
Известно, что в результате ночных хлопков частично разрушены 11 многоэтажек и около 40 частных домов. Также сообщается, что три человека погибли, еще четыре получили ранения.
С напуганными россиянами решил пообщаться губернатор области Вячеслав Гладков. Впрочем, успокоить людей у чиновника получилось так себе. На месте состоялся следующий диалог:
- Как нам теперь спать спокойно? - спросила у Гладкова женщина.
- Да никак, - ответил глава области.
Напомним, ранее в Ростовской области РФ после атаки неизвестного беспилотника загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.
По мнению военного эксперта Олега Жданова, глава Кремля Владимир Путин путем терактов готовит Россию ко всеобщей мобилизации.