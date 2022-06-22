Предприятие связывают с подозреваемым в госизмене кумом Путина Виктором Медведчуком.

В Ростовской области РФ горит Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, пожар начался около 9 утра на установке по переработке нефти. Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. Пострадавших нет.

Впоследствии канал опубликовал видео, на котором видно, что НПЗ атаковал беспилотник. На кадрах видно, как БПЛА приближается к заводу, а затем сбрасывает на него взрывчатку. Произошел взрыв и возгорание.

Голоса за кадром обсуждают, что беспилотник "прилетел из Украины". Другие мужчины перекликаются в панике.

Пожар ликвидируют российские спасатели. Telegram-каналы публикуют кадры, на которых видны остатки беспилотника.

Новошахтинский завод нефтепродуктов проектной мощностью переработки до 7,5 млн. тонн нефти в год было введено в эксплуатацию в 2009 году. 27 февраля 2014 года россияне начали открытую фазу аннексии украинского Крыма. По данным "Схем", в тот же день жены депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака получили свои доли в Новошахтинском заводе нефтепродуктов примерно за $40 000.

В апреле прошлого года российский "Интерфакс" сообщил, что новым владельцем Новошахтинского НПЗ стал крупный строительный подрядчик ПЕТОН.

Как сообщал УНИАН, Россия неоднократно атаковала украинские нефтебазы с начала полномасштабного вторжения.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты пытаются ухудшить ситуацию с горючим в Украине, обстреливая топливную инфраструктуру. Он пообещал ответ на удары.

Вас также могут заинтересовать новости: