Самый мощный удар по Белгороду был в ночь на 3 июля.

В российском Белгороде на днях ночью прогремели взрывы. Местные власти тут же заявили, что во всем виновата Украина. Но есть одна нестыковка. На фото с места удара заметили часть ракеты российского производства - ЗРК "Панцирь-С".

В комментарии проекту FreeДом генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун озвучил две версии ударов по Белгороду.

"Первый вариант - реальная провокация, чтобы в очередной раз попробовать обвинить Украину. Чтобы показать, что полученное от Запада оружия Украина использует по мирным городам", - объяснил он.

Но есть и другая версия - куда более интересная. И ее суть вот в чем: взаимодействие подразделений, которые обстреливают Украину и которые защищают определенный объект в Белгороде, было нарушено. Одни запустили ракету, а другие - ее сбили. Получается, что российские ПВОшники сбили ракету, предназначенную для обстрела украинских городов, и поставили под удар Белгород.

Как писал УНИАН, в российском Белгороде в ночь на 3 июля снова были слышны "громкие звуки". Власти Белгорода предупредили напуганных взрывами людей, что спать спокойно они уже не смогут.

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