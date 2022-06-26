Сегодня днем Минобороны РФ отчиталось о визите Сергея Шойгу Донбасса.

Министр оборони РФ Сергей Шойгу не посещал пункты управления ВС РФ на территории Луганской и Донецкой областей.

Об этом пишет журналист Роман Цымбалюк в своем Telegram.

Вместо Донбасса Шойгу отправился в Белгород, "где для него и сопровождающих его генералов МО и ГШ устроили показательные доклады про ведение боевых действий на территории Украины, показательное награждение медалями и орденами".

Российское командование боится, что Украина ликвидирует Шойгу, пишет Цымбалюк.

"Причина отказа от посещения Луганской и Донецкой областей Сергеем Шойгу является боязнь командующих воюющих группировок, что командование ВС РФ может быть уничтожено ракетным ударом ВС Украины и их нежелание демонстрировать реальные потери российской армии во время боевых действий", - сообщает журналист.

Как писал УНИАН, сегодня днем Минобороны РФ отчиталось о визите Сергея Шойгу Донбасса. Якобы министр ознакомился с текущей ситуацией на фронте, "провел инспекцию" оккупированных территорий и наградил российских военных, проявивших "героизм".

На видео, опубликованном РФ, показано, как делегация с Шойгу выходит из вертолета, затем проводит совещание, после которого награждает оккупантов медалями.

Вас также могут заинтересовать новости: