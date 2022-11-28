По данным СМИ, женщины сами выступили с такой инициативой, а местные власти их поддержали.

Жены и матери мобилизованных жителей Сахалинской области России по очереди будут ездить на оккупированный Донбасс. Там они будут оказывать "адресную и эффективную помощь" российским захватчикам в войне против Украины.

Как пишет российское издание Sakh.online, соответствующее решение приняли 27 ноября во время встречи родственников мобилизованных с губернатором Сахалинской области Валерием Лымаренко на День матери в РФ.

Отмечается, что родственницы мобилизованных россиян создадут женскую общественную группу, чтобы на месте выяснять, в чем нуждаются захватчики на фронте. Они станут участниками проекта "Сопричастность" от регионального отделения "Единой России".

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По данным СМИ, женщины сами выступили с такой инициативой, а местные власти их поддержали. Глава Сахалинской области Лимаренко заявил, что матери и жены могли бы по очереди выезжать на Донбасс, чтобы оказывать "адресную и эффективную помощь, следить, чтобы запросы военных выполняли точно, а посылки быстрее попадали адресатам".

Мобилизация в России

В среду, 21 сентября 2022 года, президент России Владимир Путин объявил о проведении "частичной мобилизации". По официальным данным, призвать планировали 300 тысяч человек. Однако примерно через месяц ее якобы завершили.

Также сообщалось, что в Москве продолжается "частичная мобилизация", однако местным средствам массовой информации запретили освещать эту тему. Кроме того, на полигонах Московской области продолжается подготовка мобилизованных военнослужащих.

Аналитики Института изучения войны подчеркнули, что неравномерное проведение мобилизации в РФ вызывает социальные разломы, которые подталкивают российское информационное пространство к дальнейшей маргинализации общин этнических меньшинств.

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