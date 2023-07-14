По словам Пескова, они не делали никаких заявлений по этому вопросу.

В Кремле говорят, что не делали никаких заявлений о продлении зерновой сделки.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, так пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные в СМИ слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что они с Путиным договорились о необходимости продления ее работы.

"Никаких заявлений, касающихся продления "зерновой сделки", с российской стороны не было", - заявил он.

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Зерновая сделка: последние новости

Как известно, срок действия сделки истекает 17 июля. Россия продолжает шантажировать мир, выдвигая ряд условий, среди которых - подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

В начале июля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновую сделку необходимо продлить. Более того, турецкий президент хочет увеличить срок ее действия до двух лет.

СМИ писали, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предлагал Путину продлить сделку в обмен на подключение "Россельхозбанк" к SWIFT.

На днях Путин заявил, что РФ может "приостановить" свое участие в этой сделке, если данные им "обещания" не исполнят.

Сегодня президент Турции Эрдоган заявил журналистам, что "согласен с президентом России" в том, что соглашение нужно продлить.

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