Гутерриш предложил Путину продлить "зерновую сделку" на несколько месяцев, дав ЕС время для подключения дочерней компании "Россельхозбанка" к SWIFT.

Генсек ООН Антониу Гутерриш просит Кремль продлить "зерновую сделку" в обмен на подключение дочерней компании российского сельскохозяйственного банка к SWIFT, пишет Reuters со ссылкой на три источника.

Сообщается, что повторное подключение Россельхозбанка к международной платежной сети SWIFT было ключевым требованием России по продлению "зернового соглашения", срок которого истекает уже в ближайший понедельник

"Россельхозбанк" был "отрезан" Евросоюзом в июне 2022 года из-за вторжения России в Украину. В ЕС заявили в мае, что блок не рассматривает вопрос о восстановлении российских банков.

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Тем не менее, ЕС рассматривает возможность подключения к SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", чтобы разрешить сделки с российским зерном и удобрениями.

По словам собеседников агентства, Гутерриш предложил Путину продлить зерновую сделку на несколько месяцев, дав ЕС время для подключения дочерней компании "Россельхозбанка" к SWIFT.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик, в свою очередь, отметил в разговоре с журналистами, что Гутерриш во вторник направил Путину письмо, в котором предложил пути дальнейшего облегчения российского экспорта продовольствия и удобрений и обеспечения продолжения поставок украинского зерна по Черному морю.

"Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк, что вызывает серьезную озабоченность Российской Федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море", - заявил Дюжаррик.

Он не сообщил подробностей о предложении, но добавил, что Гутерриш взаимодействует со всеми соответствующими сторонами по этому вопросу и готов продолжить обсуждение своего предложения с Россией.

ООН также работает с Африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк) над созданием платформы для обработки транзакций по российскому экспорту зерна и удобрений в Африку, сообщил Reuters еще в июне высокопоставленный торговый представитель ООН.

Зерновая сделка под угрозой срыва - главное

В июле 2022 года ООН и Турция выступили посредниками в рамках Черноморской зерновой инициативы между Россией и Украиной.

Россия же выторговала трехлетний меморандум, согласно которому ООН согласилась помочь агрессору в экспорте продовольствия и удобрений на зарубежные рынки. Сейчас Москва уже заявила, что не намерена ее продолжать после 17 июля и требует, чтобы с нее сняли часть санкций и начали покупать ее товары.

Введение санкций за кровавое вторжение в Украину в феврале 2022 года ударило и по удобству платежей, логистики и страхования для России. В качестве обходного пути в связи с отсутствием доступа к SWIFT ООН уговорила американский банк JPMorgan Chase & Co JPM.N начать обработку некоторых платежей за экспорт российского зерна с заверениями правительства США.

Украина рассматривает "План Б" для организации экспорта без участия россиян в Черноморской зерновой инициативе, в частности, через развитие экспорта через дунайские порты Украины в кооперации с Молдовой и Румынией.

Гутерриш и Россия - почему все не так однозначно

Украина неоднократно обвиняла ООН в бездействии уже во время полномасштабного вторжения России. Например, сотрудники организации ничего не сделали ни для расследования массового убийства украинских военнопленных в Еленовской колонии, также от них не было существенной помощи и в ликвидации последствий из-за подрыва Россией Каховской ГЭС.

ООН утверждает, что занимает независимую позицию и не принимает сторону ни одной воюющей страны. В связи с чем в своих заявлениях ООН отказывается даже называть войну "войной", заменяя слово "конфликтом", прямо не называет Россию агрессором. В кругах украинских чиновников даже звучали крайние призывы ликвидировать ООН из-за ее бесполезности.

На что сам Гутерриш неоднократно обижался. Как писал ранее The Washington Post, во время приезда в Украину генсек ООН был сильно раздражен, в том числе, своим незапланированным участием в награждении украинских воинов.

Кроме того, Гутерриша обвиняли в неких симпатиях к Москве и на Западе. По мнению ряда стран, тот поддался на российские угрозы и "забуксовал" ход расследования применения по гражданскому населению Украины иранских дронов, купленных Россией.

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