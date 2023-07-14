Эрдоган заявил, что сделка должна быть продлена.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, 14 июля, что он "согласен с президентом России Владимиром Путиным" в том, что соглашение, разрешающее черноморский экспорт украинского зерна, должно быть продлено.

Как сообщает Reuters, выступая перед журналистами, Эрдоган отметил, что сделка должна быть продлена с 17 июля благодаря усилиям Организации Объединенных Наций и непосредственно Турции.

Как говорится в материале, Европейская комиссия помогает ООН и Турции продлить сделку по зерну и готова "изучить все решения".

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17 июля 2023 года истекает срок действия зерновой сделки. Россия уже заявила, что не намерена ее продлевать и требует, чтобы с нее сняли часть санкций.

К началу июля зерновая сделка практически перестала работать. Зерновозы не могут прибыть в украинские порты и забрать зерно, поскольку из-за России не проходят оговоренный сделкой досмотр в Турции.

8 июля 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что настаивает на продлении зерновой сделки. Также он ожидает визита Владимира Путина в Турцию в августе.

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