60-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Ирину Цыбаневу посадили под домашний арест из-за записки на могиле родителей российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает российское издание "Медуза".
Послание женщина оставила на могиле Владимира и Марии Путиных на Серафимовском кладбище 6 октября.
В нем говорилось: "Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти <неразборчиво>. Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу".
Первым записку обнаружил кладбищенский охранник, который и обратился в полицию. 10 октября в квартиру к Цыбаневой пришли полицейские. Вероятно, ее нашли по записям с многочисленных камер наблюдения, установленных на кладбище.
Уже 12 октября Приморский районный суд города отправил женщину под домашний арест – ей вменяют надругательство над местом захоронения по мотивам политической или идеологической вражды. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.
Родители Путина – кем они были
Отец российского диктатора— Владимир Спиридонович Путин (23 февраля 1911 — 2 августа 1999), родился в деревне Поминово Тверского уезда Тверской губернии, в 1933—1934 годах служил на подводном флоте, участник Второй мировой войны. После войны — мастер на заводе им. Егорова.
Мать — Мария Ивановна Путина, урожденная Шеломова (17 октября 1911 — 6 июля 1998), родом из деревни Заречье Тверского уезда Тверской губернии. Там она познакомилась с Владимиром Спиридоновичем, также работала на заводе, пережила блокаду Ленинграда.
Владимир Путин, родившийся 7 октября 1952 года, был третьим сыном в семье. Два его старших брата умерли до его рождения: Альберт – до начала Второй мировой войны, двухлетний Виктор – в 1942 году.
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