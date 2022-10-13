Она якобы надругалась над местом захоронения.

60-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Ирину Цыбаневу посадили под домашний арест из-за записки на могиле родителей российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

Послание женщина оставила на могиле Владимира и Марии Путиных на Серафимовском кладбище 6 октября.

Видео дня

В нем говорилось: "Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти <неразборчиво>. Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу".

Первым записку обнаружил кладбищенский охранник, который и обратился в полицию. 10 октября в квартиру к Цыбаневой пришли полицейские. Вероятно, ее нашли по записям с многочисленных камер наблюдения, установленных на кладбище.

Уже 12 октября Приморский районный суд города отправил женщину под домашний арест – ей вменяют надругательство над местом захоронения по мотивам политической или идеологической вражды. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Родители Путина – кем они были

Отец российского диктатора— Владимир Спиридонович Путин (23 февраля 1911 — 2 августа 1999), родился в деревне Поминово Тверского уезда Тверской губернии, в 1933—1934 годах служил на подводном флоте, участник Второй мировой войны. После войны — мастер на заводе им. Егорова.

Мать — Мария Ивановна Путина, урожденная Шеломова (17 октября 1911 — 6 июля 1998), родом из деревни Заречье Тверского уезда Тверской губернии. Там она познакомилась с Владимиром Спиридоновичем, также работала на заводе, пережила блокаду Ленинграда.

Владимир Путин, родившийся 7 октября 1952 года, был третьим сыном в семье. Два его старших брата умерли до его рождения: Альберт – до начала Второй мировой войны, двухлетний Виктор – в 1942 году.

Вас также могут заинтересовать новости: