Что в записке, доподлинно не известно. В ней якобы пожелание сдохнуть.

На 60-летнюю жительницу российского Санкт-Петербурга Ирину Цыбаневу завели уголовное дело из-за записки, которую она оставила на могиле родителей президента РФ Путина.

Об этом сообщает издание "Медиазона", ссылаясь на слова сына женщины Максима Цыбанева.

Он рассказал, что его мать 6 октября сходила на кладбище, а уже 10-го числа за ней пришел полицейский. Женщину увезли в отдел полиции и долго там держали, а затем заявили, что проведут обыск в ее доме.

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11 октября против Ирины Цыбаневой завели дело по части 2 пункту "б" статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.

"Что в записке, доподлинно не известно. Но она сказала, что там пожелание сдохнуть", — говорит Цыбанев.

Родители Путина: что о них известно

Отец — Владимир Спиридонович Путин (23 февраля 1911 — 2 августа 1999), родился в деревне Поминово Тверского уезда Тверской губернии, в 1933—1934 годах служил на подводном флоте, участник Второй мировой войны. После войны — мастер на заводе им. Егорова.

Мать — Мария Ивановна Путина (урожденная Шеломова) (17 октября 1911 — 6 июля 1998), происходила из деревни Заречье Тверского уезда Тверской губернии, где и познакомилась с Владимиром Спиридоновичем, также работала на заводе, пережила блокаду Ленинграда.

Владимир Путин был третьим сыном в семье. Два старших брата умерли до его рождения: Альберт (умер до начала Второй мировой войны) и Виктор (1940—1942).