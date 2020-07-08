Настраивал баланс белого: российского журналиста чуть "не запаковали" за поднятый лист бумаги

Российские правоохранители, видимо, подумали, что мужчина решил устроить одиночный пикет.

Журналиста российского телеканала едва не забрали правоохранители за поднятый чистый лист бумаги.

Об этом в Twitter сообщает Коммерсантъ FM 93,6.

По их данным, журналист во время события помогал своему оператору настроить баланс белого на камере перед включением. Для этого он поднес белый лист бумаги перед объективом камеры. Однако правоохранители, видимо, подумали, что мужчина решил устроить одиночный пикет и хотели его увести.

«Какой-то телеканал решил настроить баланс белого. Мужчину в итоге хотели увести. Но не стали, после объяснений», - говорится в сообщении.

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Пользователи соцсети иронично комментировали курьезный инцидент.

«Всмысле баланс белого, че, расист?», «Я/Мы баланс белого», «White balance matters», «Менты, видимо, думали что это плакат с невидимыми лозунгами», «Знаем мы ваш баланс белого! Страну на радугу хотите разложить!», «Она и без радуги разлагается», «И россияне еше удивляются, зачем украинцы устроили Майдан», «Если в толпе неожиданно крикнуть «НАДОЕЛ!» - все сразу поймут, о ком речь. Ну и мусора тут как тут!», «Взял бы георгиевскую ленточку и настраивал бы свой баланс белого. А то так и норовят держать в руках "чистый лист с возможностью написания на нем антиправительственных лозунгов", «Это потому что если все цвета радуги сложить, то получается белый».

Как сообщал УНИАН, у здания Федеральной службы безопасности РФ на Лубянке задержали 20 журналистов, которые вышли на одиночный пикет против задержания бывшего коллеги и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиненного в государственной измене.

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