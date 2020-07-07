Дообнулялись: в России начали массово задерживать журналистов самых известных изданий (видео)

Среди задержанных журналисты "Коммерсанта", Reuters, экс-журналист "Новой газеты", сотрудница Transparency International и другие.

У здания Федеральной службы безопасности РФ на Лубянке задержали 20 журналистов, которые вышли на одиночный пикет против задержания бывшего коллеги и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиненного в государственной измене.

Об этом сообщает Zona Media.

Среди задержанных - Марианна Беленькая (обозреватель "Коммерсанта"), Галина Сахаревич (экс-сотрудник "Коммерсанта") Никита Гирин (бывший журналист "Новой газеты"), сотрудники "Коммерсанта" Елена Черненко, Кристина Дюрягина и Александр Черных, а также работающая в интернет-издании "Проект" Ольга Чуракова. Также задержали корреспондента Reuters Полину Никольскую, журналисток Анну Зиброву, Галину Сахаревич и Майю Седову, сотрудницу Transparency International Дарью Бурлакову.

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Их задержали якобы за нарушения правил поведения во время режима повышенной готовности.

Издание Медуза сообщает также о задержании блогера Ксении Собчак, которая приехала к зданию МВД якобы по работе. Когда вели Собчак, толкнули журналистку "МБХ-медиа" Анастасию Ольшанскую, в результате чего она ударилась головой и получила сотрясение мозга.

Как сообщал УНИАН, следственные органы РФ задержали 7 июля советника генерального директора «Роскосмос» Ивана Сафронова по статье о государственной измене.

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