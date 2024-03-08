Ранее экстремизмом признали и фамилию покойного оппозиционера.

В России фотографию покойного оппозиционера Алексея Навального признали символом экстремизма. Как пишет "Новая газета", такое решение принял Октябрьский суд города Мурманск.

"Публичная демонстрация фотоизображения Навального является пропагандой атрибутики и символом экстремистской организации", – говорится в постановлении суда по административному делу местной жительницы Марины-Виктории Нагорных.

Как следует из материалов дела, женщина разместила фото Навального в зарослях деревьев возле жилого дома. Это деяние было признано судом "публичной демонстрацией символики экстремистской организации". В наказание суд отправил россиянку в изолятор временного содержания на семь суток.

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Примечательно, что новый приговор женщина получила сразу, как только вышла на свободу после "отсидки" аналогичного срока за публичную демонстрацию не менее "экстремистской" фамилии "Навальный" на плакате.

"Фамилия "Навальный" содержится в наименовании движения "Штабы Навального", которое признано судом экстремистским и его деятельность запрещена", — говорится в решении суда.

Репрессии в России: последние новости

Как писал УНИАН, в России суд отправил за решетку на 2 месяца 18-летнюю антивоенную активистку за то, что она повесила на памятник Тарасу Шевченко отрывок из стихотворения "Заповіт". Строчки, написанные почти 180 лет назад, в суде сочли дискредитацией российской армии.

В то же время в Челябинске местный суд в буквальном смысле простил бывшего наемника "Группы Вагнер", который зверски избил бывшую жену, раскрошив ей кости лица. Учитывая заслуги по уничтожению украинцев в Бахмуте, суд назначил садисту денежный штраф в размере 5 тысяч рублей и отпустил на все четыре стороны.

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