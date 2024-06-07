Юлию Тимошенко объявили в розыск в России

Это как минимум вторая попытка Кремля "разыскать" Тимошенко.

Российские "правоохранители" объявили в розыск бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск, свидетельствуют данные МВД РФ", – говорится в сообщении.

Причины объявления в розыск украинского политика не указаны.

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Россия "разыскивает" украинских официальных лиц

Как писал УНИАН, в начале мая российские силовики объявили в розыск сразу нескольких видных украинских деятелей. В их числе были президент Владимир Зеленский, его предшественник на должности Петр Порошенко, а также экс-глава СНБО Алексей Данилов, экс-премьер Владимир Гройсман и бывший глава МИД Павел Климкин.

Позднее Зеленский и Порошенко исчезли из базы розыска.

Российские власти не сообщали, за что конкретно разыскивают украинских политиков, хотя очевидно, что все они занимали свои посты уже в период войны с РФ, идущей с 2014 года.

Юлия Тимошенко не занимала постов в исполнительной власти Украины с 2010 года. Однако в прошлом ее уже объявляли в розыск на территории РФ – еще в 2004 году: по обвинениям в "даче взятки высокопоставленным чиновникам Министерства обороны РФ с целью заключения контракта на поставку строительных материалов по явно завышенным ценам". В 2005 году дело было закрыто якобы в связи с истечением срока давности.

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