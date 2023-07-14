Сама народный депутат похвасталась голосованием за "контроверсионный" закон.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко требует от коллеги по фракции Алены Шкрум сложить мандат. Причиной стала позиция поддержка последней в первом чтении законопроекта о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Об этом сообщает "УП" со ссылкой на источник в "Батькивщине". Дело в том, что Шкрум единственная во фракции проголосовала за этот закон. Заместителю Тимошенко Сергею Власенко поставлена задача исключить Шкрум из всех международных делегаций и отменить все ее международные командировки, в которые она ездит как представитель фракции.

Впрочем, сама нардепка Шкрум ситуацию не комментирует. В Facebook она опубликовала пост, в котором похвасталась смелым шагом – голосованием за "контроверсионный" закон. Она считает, что законопроект "далеко не идеален", но нардеп верит, что легализация медицинского каннабиса - это правильный путь.

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"Я понимаю позицию своих коллег, которые указывают на его недостатки и риски. Его эффективность будет зависеть от непростой работы по подготовке ко второму чтению и контролю потом. Но этот зп для меня начинает путь и дискуссию. Возможно, самая большая роскошь, которую вы можете позволить себе в политике, - это оставаться человеком со своими идеями, мыслями, ценностями и убеждениями. Эта роскошь редко доступна. Слишком много границ и подводных камней", - написала Шкрум.

Медицинский каннабис в Украине

Напомним, что законопроект о легализации медицинского каннабиса был внесен в Раду в июне 2022 года. С тех пор ряд украинских общественных организаций требовал от нардепов этот документ.

Сторонники принятия заявляют, что это поможет с лечением людей с ПТСР, а именно ветеранов и пострадавших во время боевых действий. 28 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцам преодолевать "боль, стресс и травмы войны".

13 июля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

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