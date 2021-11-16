Спортсмен выступает против вакцинации и агрессивно реагирует на все темы, которые касаются коронавируса.

На американском острове Гуам боец ММА из РФ показал всю ярость "антивакцинатора", за что теперь ему грозит серьезный тюремный срок. Профессионал в области ​​смешанных единоборств Акмал Хожиев всадил кость в горло врача и добил его ножом после спора из-за прививок от коронавируса.

Об этом сообщает портал MMA Junkie.

Свидетель инцидента утверждает, что боец ММА обедал с врачом-радиологом из мемориальной больницы Гуама. В ходе трапезы между мужчинами возникла ссора. Спортсмен, который является яростным "антивакцинатором", поспорил с врачом из-за необходимости делать прививки от коронавируса.

Спор перерос в драку, во время которой российский боец начал душить врача, тот потерял сознание. Тогда спортсмен схватил обглоданную мясную кость, лежащую на тарелке, и ударил ею в горло оппонента. После этого Хожиев не успокоился. Он взял нож и добил врача несколькими ударами.

Полиция нашла мертвого мужчину в луже его крови. Рядом с трупом сидел боец, который принялся говорить о том, что это он убил врача.

Читайте такжеРоссиянин после расставания решил отсудить у бывшей деньги за презервативыВетеран MMA Джей-Джей Эмброуз, который прославился выступлениями в Bellator, узнав об инциденте рассказал, что он уже давно видел агрессию "антивакцинатора". По словам Эмброуза, Хожиев нуждался в помощи, потому что он перестал контролировать свою ярость и часто срывался на людей.

27-летнему бойцу из РФ предъявили обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах с применением смертоносного оружия и при отягчающих обстоятельствах второй степени с применением смертоносного оружия. Суд установил залог в размере 1 миллиона долларов. Следующее заседание по делу о ярости "антивакцинатора" состоится 19 ноября.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине высказывания "антивакцинаторов" и людей, которые почему-то отрицают факт существования коронавируса, не всегда готовы слушать и принимать. Так, в Мелитополе с криками и матами выгнали из маршрутки "антимасочника", который отказывался надевать маску даже после просьб пассажиров. Мужчину пинали ногами и руками.

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Автор: Виолетта Орлова