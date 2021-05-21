Россияне из бедных городков и сел вынуждены возить умерших родственников в города побольше за сотни километров, чтобы их там показать и получить свидетельство о смерти, ведь без документов хоронить запрещено.

Жителей Воронежа, как писала местная газета, не очень испугал вид старой "Волги", которая ехала через город с привязанным к крыше мертвым человеком. Ветер сорвал с тела покрывало, в которое оно было завернуто. Лоскутки трепетали на ветру.

Прохожие смотрели на это без особых эмоций. Потому что это далеко не первый такой случай, - пишет Gazeta Wyborcza.

Без "Волги" никак

В России говорят: "Без бумажки ты букашка, а с бумажкой - человек". Жесткая бюрократия довлеет над людьми даже после смерти. Без правительственного свидетельства о смерти покойник - не полноправный покойник. И не имеет права на погребение. Но откуда взять "бумажку" в селе, расположенном в 200 или даже 500 километрах от города, где работает чиновник с нужным формуляром и печатью.

Читайте такжеПроблемы с физикой: в России школьник напал с ножом на учительницу (фото)Уполномоченный госслужащий не будет ехать по бездорожью к трупу, разве что это жертва преступления. В таком случае приедет следственная группа, все тщательно запишет, выдаст документы, да еще и заберет с собой преступника, если его найдут. Но если смерть, к сожалению, наступила по естественным причинам, у родственников будут проблемы. Они могут заказать платную перевозку тела в морг и обратно, но цена заоблачная для бедной российской провинции. За то, чтобы покойник проехал 100 километров в обе стороны, придется заплатить примерно 200 долларов. А это больше, чем неплохая месячная зарплата.

Авианосцы важнее, чем умершие

Люди решают свои проблемы, как только могут. В селе возле Воронежа, населенном в основном пенсионерами, нашелся сочувствующий дедушка со старой "Волгой", который позволил привязать тело к багажнику и поехал. По "бумажку" мертвые едут в багажниках и на креслах в салонах автомобилей. Иногда их везут на лодках по сибирским рекам. Бюрократические правила в России неумолимы. В Красноярском крае родственники покойника проигнорировали процедуры и провели похороны без свидетельства о смерти. Позже их заставили выкопать тело дедушки. Государство не возмещает расходы на перевозку покойников. Потому что у него есть другие неотложные расходы. Россия, например, собирается построить три авианосца за 1,5 миллиарда рублей (примерно 8,3% ежегодных доходов РФ).

Соревнования копателей могил

Похоронные бюро не собираются снижать цены на перевозку покойников для получения "бумажек". Хотя их положение значительно веселее, если так можно сказать. Такой бизнес в России оказался едва ли не единственным, который через COVID-19 не просто не понес убытков, а даже увеличил свои доходы.

Читайте такжеВ России трехлетний ребенок несколько дней провел в квартире с мертвыми родителямиПоскольку хлеба у копателей могил хватает, они устраивают себе еще и зрелища. В минувшую пятницу на кладбище в Новосибирске прошли соревнования среди мастеров копать могилы. Участники должны были как можно скорее копать могилы 2 метра длиной, 80 сантиметров в ширину и с глубиной 1,6 метра. Победу одержали представители Омска. Они справились с заданием за 38 минут, за что получили вознаграждение в размере 38 тысяч рублей (примерно 516 долларов). Правильность выполнения работы проверяли, опуская настоящий, хоть и пустой, гроб в выкопанную могилу.

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Перевод: Лесь Дымань