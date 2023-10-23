Местная россиянка отличилась заявлением, о том, что это "не бомба", когда небо над ней разрывают взрывы.

Днем 23 октября Ростов накрыла воздушная атака: в небе гремело из-за работы систем ПВО, местный губернатор Василий Голубев традиционно заявил, что все цели Россия "сбила".

Соответствующим заявлением Голубев отличился в Telegram. Он утверждает, что жертв и разрушений вследствие атаки нет.

"В 14.59 успешно отработали по воздушным целям. Жертв и разрушений на земле нет. Прошу сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.

В то же время местные стали публиковать в сети моменты взрывов в небе. В одном из эпизодов россиянка попыталась обмануть ребенка, заявив, что это просто "учения".

"Это не бомба, не переживайте, это просто военные тренируются", - заявила она.

Ночью города Украины подверглись атаке дронов-убийц

Напомним, в ночь на 23 октября украинцам пришлось пережить долгую воздушную тревогу продолжительностью более 3 часов. Всему виной Россия, она опять запустила по нашим территориям ракеты и дроны-убийцы.

Утром ВСУ обрадовали граждан отличной новостью - все цели врага удалось сбить. Там уточнили, что РФ применила в рамках атаки ракеты Х-59, дроны Shahed-136/131 и еще один БПЛА неустановленного типа.

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