Огонь охватил территорию в 200 квадратных метров.

В Ростове 15 сентября возник масштабный пожар. Соответствующие фотографии и видео публикуют местные Telegram-каналы.

По их данным, возгорание произошо неподалеку от рынка "Классик" и закрытого комплекса "Атлант". В Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий заявили, что горит склад на Аксайском проспекте, 15.

Сообщается, что пожар охватил площадь размером 200 квадратных метров, его пытаются ликвидировать спасатели.

Тем временем канал Don Mash пишет, что горит пластик на одном из складов "Алмаза". Есть угроза распространения на здание рядом, на дороге образовалась многокилометровая пробка.

Пожары в России: последние новости

Как известно, на территории Российской Федерации систематически возникают масштабные возгорания на складах, военных и промышленных объектах.

Сегодня в Самаре загорелся завод по производству подшипников, в сети распространили видео масштабного задымления.

12 сентября в Башкирии пылал завод по производству битума, площадь пожара составила 300 квадратных метров.

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