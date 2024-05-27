Предварительно, был сбит беспилотник.

Вечером в понедельник, 27 мая 2024 года, в Подмосковье прогремели взрывы. Об этом сообщает телеграм-канал Astra.

Отмечается, что, по предварительным данным, там был сбит беспилотник. Тем временем Baza уточняет, что дрон был сбит над Балашихой. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб.

В сети уже публикуют фото из Подмосковья:

Видео дня

Официальной информации пока нет.

Удары по России

26 мая беспилотник Главного управления разведки Минобороны Украины атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в городе Орск Оренбургской области РФ. Дрон преодолел расстояние в более 1800 километров, и это – рекордное расстояние.

Кроме того, в ночь на 27 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали нефтебазу в Орловской области. Взрывы прогремели на территории Ливенской нефтебазы.

Несколькими днями ранее дроны заметили в Татарстане. Росавиация объявила о временной приостановке работы аэропортов Казани и Нижнекамска. Сообщалось об объявлении тревоги и эвакуации на нескольких предприятиях.

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