'Новый рекорд': дрон ГУР атаковал объект в России на расстоянии более 1800 км, - СМИ

Атакованный объект находится в городе Орск Оренбургской области РФ.

В воскресенье, 26 мая, беспилотник Главного управления разведки Минобороны Украины атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М".

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в ГУР, дрон поразил РЛС расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ.

"Украинский беспилотник преодолел расстояние в более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе", - рассказал источник. Видео дня

Последние удары по России

Как сообщал УНИАН, в городе Ливны Орловской области РФ два беспилотника ударили по нефтебазе.

Как сообщают российские СМИ, об атаке на объект заявил губернатор Орловской области Андрей Кличков. По его словам, пострадало административное здание. На месте бушевал пожар.

Всего, по данным ASTRA, повреждены 2 станции, находящиеся в 250 метрах друг от друга на улице Фрунзе. Обе станции находятся в непосредственной близости к Ливенской нефтебазе.

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