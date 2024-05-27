По нефтебазе в Орловской области ударили дроны ГУР, - СМИ

Ночная атака на объект в городке Ливне был операцией украинской разведки, говорят источники.

В ночь на 27 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали нефтебазу в Орловской области.

Как сообщает LIGA.net со ссылкой на собственные источники в Силах безопасности и обороны, за этой операцией стоит ГУР. Взрывы прогремели на территории Ливенской нефтебазы.

"Собеседник подтвердил, что это - работа дронов ГУР. Последствия атаки уточняются", - пишет издание.

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Удары по нефтебазе в Орловской области

Как сообщал УНИАН, в городе Ливны Орловской области РФ два беспилотника ударили по нефтебазе . Об атаке на объект заявил губернатор Орловской области Андрей Кличков. По его словам, пострадало административное здание. На месте бушевал пожар.

По словам Кличкова, на месте происшествия погиб водитель пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали.

Всего, по данным ASTRA, повреждены 2 станции, находящиеся в 250 метрах друг от друга на улице Фрунзе. Обе станции находятся в непосредственной близости к Ливенской нефтебазе.

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