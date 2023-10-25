Местные власти молчат.

В ночь на среду, 25 октября, в российском Брянске прозвучало множество взрывов. Об этом пишут жители города в сети.

Громкие звуки слышали в разных районах города, россияне сообщают, что из-за этого на автомобилях сработала сигнализация, а также "затряслись стены" в домах.

Местные Telegram-каналы опубликовали фото зарева в ночном небе, а также видео, на котором слышны громкие взрывы. Власти Брянской области никак не комментировали происходящее.

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Взрывы в Брянске: последние новости

Как известно, территорию Брянской области систематически атакуют беспилотные летательные аппараты. Также россияне заявляли о попытке прорыва диверсантов на территорию Российской Федерации.

Завод "Кремний Эл" как минимум три раза оказывался под ударом дронов, уже в октябре беспилотный летательный аппарат атаковал химический завод имени 50-летия СССР.

12 октября в Брянске заявили, что на окраине города был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы дрон самодельного типа. Тогда в сети сообщали о масштабном пожаре в районе мясокомбината.

А в конце сентября местные власти сообщили о "пресечении" атаки Украины на подлете к Брянску. Пролеты дронов тогда попали на видео очевидцев.

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