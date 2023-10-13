В РФ заявили, что украинский беспилотник атаковал химический завод в Брянской области.
Как сообщает Телеграм-канал "База", около двух часов ночи беспилотник авиационного типа атаковал завод имени 50-летия СССР. Россияне утверждают, что дрон-камикадзе был "подавлен силами РЭБ", но он упал на крышу одного из цехов и взорвался.
Россияне уверяют, что в результате атаки никто не пострадал. О разрушении зданий завода не вспоминают вообще.
Интересно, что "База" сначала заявила об "атаке на завод", а через несколько минут исправила текст, назвав инцидент "попыткой атаки на завод".
"Бавовна" в Брянской области
Поздно вечером 12 октября в российском Брянске снова было неспокойно. В районе мясокомбината на окраине города вспыхнул масштабный пожар – перед этим местные слышали "хлопки".
Местные власти обвинили ВСУ в атаке дрона. Традиционно там уточнили, что беспилотник "подавили".