Россияне уверяют, что сработали средства РЭБ, но дрон все равно упал на один из цехов.

В РФ заявили, что украинский беспилотник атаковал химический завод в Брянской области.

Как сообщает Телеграм-канал "База", около двух часов ночи беспилотник авиационного типа атаковал завод имени 50-летия СССР. Россияне утверждают, что дрон-камикадзе был "подавлен силами РЭБ", но он упал на крышу одного из цехов и взорвался.

Россияне уверяют, что в результате атаки никто не пострадал. О разрушении зданий завода не вспоминают вообще.

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Интересно, что "База" сначала заявила об "атаке на завод", а через несколько минут исправила текст, назвав инцидент "попыткой атаки на завод".

"Бавовна" в Брянской области

Поздно вечером 12 октября в российском Брянске снова было неспокойно. В районе мясокомбината на окраине города вспыхнул масштабный пожар – перед этим местные слышали "хлопки".

Местные власти обвинили ВСУ в атаке дрона. Традиционно там уточнили, что беспилотник "подавили".

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