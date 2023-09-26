Столбы дыма поднимаются над регионом.

В начале месяца в Брянске дрон атаковал крупнейший в РФ завод микроэлектроники. Вечером во вторник, 26 сентября, российский город снова был атакован. Местные Telegram-каналы публикуют видео, снятые жителями региона, на которых можно увидеть пролет беспилотников.

Вскоре также появились кадры со столбами дыма, поднимающимися над регионом. Губернатор Брянской области Александр Богомаз впоследствии сообщил, что якобы российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа на подлете к Брянску.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА . Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен на подлете к городу Брянску силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", – заявил он.

Удары по Брянску - последние новости

30 августа в Брянской области и ряде других регионов РФ прозвучали взрывы. Губернатор Александр Богомаз сообщал о возгорании на территории завода "Кремний Эл", которые является одним из самых крупных поставщиков военной микроэлектроники в РФ. 8 сентября дрон снова атаковал крупнейший в РФ завод микроэлектроники в Брянске.

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