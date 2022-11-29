Очевидцы сообщили, что из-за взрывной волны дребезжали окна и люстры в домах.

Мощный взрыв прогремел под российским Челябинском. Над городом поднялся столб черного дыма.

По данным местных Telegram-каналов, инцидент произошел на Старосмолинском карьере в районе поселка Новосинеглазово.

"Дребезжали стекла в окнах домов, а люстры в квартирах – качались", - отмечается в сообщениях местных СМИ.

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При это из разных районов города виден столб черного дыма.

В свою очередь в МЧС России сообщили, что во время добычи щебня производился подрыв породы. Количество взрывчатки пришлось увеличить из-за промерзания почвы, поэтому взрыв был сильнее, чем обычно. Пострадавших или погибших нет. Объект работает в штатном режиме.

"Бавовна" в России - что известно

В России часто бывает неспокойно. В различных областях внезапно что-то взрывается или вспыхивают.

6 ноября в Грайворонском районе Белгородской области прогремели взрывы на нефтебазе. 16 ноября в селе Стальной Конь Орловской области РФ произошел взрыв на еще одной нефтебазе. Тогда глава региона Андрей Клычков заявил об "атаке БПЛА".

19 ноября еще одни взрыв прогремел под Санкт-Петербургом. В это раз посттрадала газозаправочная станция. А 27 ноября мощный пожар вспыхнул на территории Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области РФ.

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