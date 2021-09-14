Мигранта из Таджикистана подозревают в убийстве жительницы Челябинска, которая делала ему эротический массаж.
Об этом сообщает Ura.ru.
Убийство произошло в салоне эротического массажа после ссоры между мигрантом и женщиной. Совершив преступление, мужчина скрылся.
Задержать его удалось по горячим следам.
На теле россиянки нашли следы удушья. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).
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Напомним, в России задержали и арестовали 39-летнего жителя Нижнего Новгорода Сергея Свешникова, подозреваемого в изнасилованиях и удерживании 23-летней девушки в гараже. Он сам пришел в отделение полиции с двумя адвокатами, которых наняла его жена.
По словам задержанного, "Елизавета находилась в его гараже добровольно, а это все – ролевые игры".
"Мол, никаких насильственных действий с его стороны не было, девушка сама была не против просидеть в подвале больше недели и регулярно заниматься сексом с новым знакомым. А в наручниках Елизавета была, потому что Свешников постоянно заглядывал к ней на ролевые игры", – говорится в сообщении.
Суд арестовал Свешникова на два месяца.