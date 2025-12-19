Лента выйдет в украинский прокат 7 мая 2026 года.

Вышел украинский трейлер детективной комедии "Овцы-детективы" (Sheep Detectives), главную роль в которой исполнил звезда "Людей Икс" Хью Джекман.

В этом остроумном детективе, название которого на просторах Интернета тажке адаптируется как "Три полные сумки: Овечий детектив", актер играет роль пастуха по имени Джордж, который каждый вечер читает своим любимым овцам детективные романы, считая, что они не способны их понять. Но когда загадочный инцидент нарушает спокойную жизнь на ферме, овцы осознают: им придется самим стать детективами. Идя по следам подсказок и расследуя подозрительное дело, они доказывают, что даже овцы могут быть блестящими раскрывателями преступлений.

Помимо номинированного в 2013 году на "Оскар" Джекмана ("Отверженные", "Престиж", "Пленницы", "Дэдпул и Росомаха"), в ленте сыграли Эмма Томпсон ("Реальная любовь", "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня", франшиза "Гарри Поттер"), Николас Браун (сериал "Наследники"), Николас Голицын ("Золушка", "Мысль о тебе") и другие.

Режиссером фильма выступил Кайл Балда ("Миньоны", "Гадкий я 3", "Миньоны: Становление злодея").

В украинский прокат "Овцы-детективы" выйдут 7 мая 2026 года.

Как сообщал УНИАН, также вскоре в прокат выйдет еще один фильм с Джекманом – мюзикл "Песня звучит печально". Лента уже получила положительные отзывы, а исполнителям главных ролей в нем пророчат номинации на "Оскар".

