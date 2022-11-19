Местные власти сообщают о взрыве на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево Ленинградской области.

В России под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв на газозаправочной станции. После чего очевидцы сообщают о массивном пожаре в районе Мурино.

Как передает Telegram-канал "Осторожно, новости", жители района поселка Мурино сообщили, что в момент происшествия стены и окна их домов задрожали.

Столб огня, который выбросился после взрыва, был виден на большом расстоянии жителям Санкт-Петербурга.

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По информации издания Mash, очевидцы сообщили в экстренные службы о взрыве газопровода, расположенного в поселке Бернгардовка.

Пресс-служба администрации Ленобласти сообщает, что пожар возник на газозаправочной станции в районе Всеволожска.

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево, сейчас ликвидируют. По его словам, угрозы населению нет.

"Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Причины взрыва устанавливаются", - написал он.

Российское МЧС назвало причиной пожара в Ленинградской области "разгерметизацию объекта с последующим возгоранием". Говорят, что угрозы для населения нет.

Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Белгородской области: горит одно из зданий в российском Шебекино.

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