Людей призвали пройти в укрытия.

Хакеры взломали российские телеканалы и транслировали сообщение об ударе по территории России и карту тревог.

Известно, что сообщения с текстом "Все немедленно в укрытие!" появились на телеканалах в Свердловской области. В местном МЧС заявили, что информация не соответствует действительности. "На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что подобное сообщение появилось в эфире московских радиостанций и телеканалов. В России сказали, что это произошло из-за взлома серверов.

Видео дня

"Внимание! Экстренное сообщение! Произошел удар! Срочно проследовать в укрытие, произвести герметезацию помещения. Используйте противогазы всех типов, при их отсутствии - ватно-марлевые повязки. Принять таблетки калия йодида. Сохраняйте спокойствие", – говорился в сообщении.

Тревоги в России

Как известно, за время полномасштабной войны на территории России и в оккупированном Крыму хакеры транслировали обращения к россиянам и кадры войны в Украине.

В конце февраля они крутили сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара по телевидению и радио в Белгородской, Ленинградской и Московской областях.

Недавно в Крыму на радиостанциях прозвучало обращение главы ГУР Кирилла Буданова, в котором он предупредил, что все оккупированные территории вернутся домой навсегда.

Также украинские хакеры взломали брифинг российского МИД, чтобы напомнить, что Россия - государство-террорист.

Вас также могут заинтересовать новости: