Крымское телевидение уже готовится к возвращению правильных флагов.

​Украинские хакеры взломали крымское телевидение. Вместо привычной пропаганды и лжи о войне в Украине россияне смотрели обращение Владимира Зеленского.

Об этом сообщили в Twitter Инфовийска Украины.

В качестве шаблона было использовано одно из вечерних видеообращений украинского гаранта, в котором он напомнил российским чиновникам, что им не будет покоя на крымской земле.

"Пусть каждый из российских чиновников, кто захватил драгоценную землю в Крыму помнит – это не та земля, где им будет покой – подчеркнул Зеленьский.

Также гражданам страны-агрессора показали украинский патриотический ролик с песней Тины Кароль "Украина – это ты".

США разрешили ВСУ наносить удары по Крыму западным оружием

США разрешили украинской армии использовать западное оружие для ударов по Крыму, если в Киеве сочтут это необходимым, пишет Politico. В Белом доме напомнили, что Крым - это украинская территория.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 августа в Крыму прогремели взрывы на крупнейшей авиабазе российских оккупантов Бельбек, расположенной в северо-западной части Севастополя.

Также на временно оккупированном полуострове в городе Керчь вечером 18 августа раздались взрывы.

В офисе президента подчеркнули, что "жаркий" август в Крыму свидетельствует, что полуостров только украинский. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов уверял, что на повестке дня - пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией.

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