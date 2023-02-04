Пропагандистам пришлось еще и слушать украинский гимн.

Украинские хакеры взломали онлайн-брифинг МИД России по киберзащите, зачитывая текст "Россия - государство-террорист". Сами же оккупанты не могли ничего поделать и просто слушали, пытаясь время от времени выключать микрофон.

Видео брифинга появилось в YouTube-канале "Guildhall". Пользователь утверждает, что кадры ему передали источники в украинской разведке.

На встрече с дипломатами стран Африки россияне традиционно начали сочинять сказки о войне с Западом руками Украины, утверждая, что против РФ ведется "колониальная война".

Но на 30-й секунде онлайн-беседы к пропагандистам неожиданно ворвались неизвестные, зачитывая текст о преступлениях ВС РФ в Украине.

Россияне пытались выключить "собеседников", но фраза "Россия - террористическая страна" постоянно прорывалась в эфир. В результате оккупантам пришлось еще и слушать украинский гимн.

Война в Украине - хронология событий

Россия решилась на широкомасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля, начав с бомбардировок Киева, Харькова, Львова и других больших городов.

Российские танки буквально прорвали украинскую границу в районе Беларуси. Многие города попали под временную оккупацию, в том числе часть Киевской области.

В ночном обращении, которое предшествовало военной интервенции, Путин назвал войну "спецоперацией" по "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Уже весной разгромленные российские группировки вынуждены были оставить Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, а в сентябре - в ходе контрнаступления ВСУ - россияне бежали из Харьковской области.

Западные СМИ писали, что Путин хотел взять Киев за два дня, потом - за несколько месяцев, но Россия недооценила ВСУ.

На освобожденных территориях правоохранители фиксируют факты совершения Россией военных преступлений: пыток гражданских, жестоких убийств местных жителей, в том числе детей; находят массовые захоронения.

Сейчас активные бои идут в основном на Донецком направлении.

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