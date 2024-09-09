По информации СМИ, большинство таких "наблюдателей" было нанято из академии боевых искусств.

"Наблюдатели" от партии "Единая Россия" превратили выборы в Воронежской области в бандитские разборки, в результате президентская партия победила. Об этом пишет российский Telegram-канал "Можем объяснить".

Представитель воронежского общественного движения "Неполитика" рассказал, что на выборах муниципальных депутатов "титушки" из местной боевой академии угрожали независимым кандидатам и их наблюдателям.

"В течение двух дней голосования на участке в Семилуцком районе находились татуированные накачанные мужчины в черной форме без опознавательных знаков (на фото). Они угрожали местным жителям расправой за "провокации" и угрожали раздеть независимых кандидатов и наблюдателей "для проверки"", - говорится в сообщении. Видео дня

В частности неизвестные оградили зону для независимых наблюдателей лентой и угрожали "закопать" и "побрить налысо" тех, кто пересечет установленную ими границу. Также они перегораживали независимой комиссии дорогу к квартирам, а также не пускали наблюдателей на надомное голосование, угрожая расправой.

""Титушки" не пускали их в машины избиркома, которые объезжали дома избирателей, а когда наблюдатели попытались поехать за наемниками, те убежали от них на большой скорости.Источники "Можем объяснить" с места выборов рассказывают, что наемники были официально оформлены как наблюдатели от "Единой России" и работники ЧОПа, которые якобы охраняли БК, где проводились выборы", - добавили в издании.

В то же время сервисы по идентификации лиц показывают, что большинство "наблюдателей" было нанято из академии боевых искусств, которая находится в районном центре Семилуки.

"Неформальный лидер "наблюдателей ЕР" Павел Овсянников (на фото справа) оказался ранее судимым за грабеж Z-патриотом", - уточнили в сообщении.

Кроме того, на этих выборах, как сообщили в движении защиты прав избирателей "Голос" было зафиксировано рекордное сокращение конкуренции и отказ МВД следить за порядком.

"Сотрудники полиции никак не реагируют на очевидные правонарушения со стороны членов комиссий и посторонних лиц", - добавили в организации.

События в России - последние новости

Как писал УНИАН, в РФ начали платить деньги за рождение ребенка от участника "специальной военной операции" в Украине. В частности таким женщинам будут платить по 128 тысяч рублей за новорожденного.

В свою очередь правозащитники сообщили, что в Чечне задержанных геев принудительно отправляют на фронт, чтобы те воевали против Украины. В частности геям угрожали, что против них сфабрикуют уголовное дело и отправят ждать приговора в СИЗО, где информация об их ориентации станет известна сокамерникам.

Вас также могут заинтересовать новости: