Чаще всего повышенная явка приходилась на первый день голосования.

Российские оппозиционные СМИ подсчитали, что на так называемых выборах президента России люди голосовали с невероятной скоростью - иногда по 700 человек в час на одном участке. Данные своих подсчетов публикует проект "Важные истории".

"На 6675 избирательных участках (не считая Москвы, где явка по электронному и бумажному голосованию считалась вместе), по официальным данным ЦИК, число голосующих в некоторые периоды превышало 100 человек в час. При этом средняя скорость голосования по России на этих "выборах" была 23 человека в час. Чаще всего аномальная явка приходилась на первый день голосования", — говорят авторы подсчета.

По данным "Важных историй", рекорд побил избирательный участок в Краснодарском крае, на котором в пятницу, 15 марта, с 8 утра до 15.00 проголосовало почти 5 тысяч человек — больше 700 человек в час. Этот регион в целом оказался лидером по числу "скоростных" избирательных участков.

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Как подсчитали журналисты, если сложить вместе периоды такой "повышенной активности" на всех участках, где она зафиксирована, то получится, что в эти пиковые моменты было получено 6 млн голосов.

"Выборы" в России 2024: что известно

Как сообщал УНИАН, Центризбирком РФ объявил, что уже завершил подсчет голосов на "выборах" президента РФ. Никого не удивило, что победителем признали Владимира Путина. По результатам "обработки" 100% протоколов, ему приписали 87,28% голосов. Лидеры нескольких стран осудили РФ за проведение выборов на оккупированных территориях Украины и заявили, что не признают "результаты" голосования, а Bloomberg назвал победу Путина пародией на "выборы".

На критику отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев. Соратник российского диктатора оскорбил представителей Франции, Германии и США, назвав "лягушатниками", "колбасниками" и сравнив с лидером нацистов Адольфом Гитлером.

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