Дома обходили группы, состоящие из двух гражданских и военного.

Российские оккупационные администрации и военные заставляли людей на оккупированных территориях Украины участвовать в псевдовыборах.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, от украинцев требовали "голосовать" во время остановок на блок-постах, пока автоматчики указывали, какого кандидата выбрать. Также захватчики проводили рейды по домам, пытаясь выявить, кто игнорирует "выборы". Известно о случаях, когда оккупанты дважды и трижды пытались попасть в дом, в котором им не открывали.

Обходы организовывали следующим образом: автобусами, которые сопровождали по два полицейских автомобиля, перевозили около 20 коллаборационистов с пластиковыми урнами. Группы обхода состояли из двух гражданских и одного военного.

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В первую очередь обходили людей из списков тех, кто голосовал на псевдореферендуме и "местных выборах". Коллаборационисты фиксировали, кто голосовал, а также формировали список "нелояльных", которые избегали участия в псевдовыборах.

"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый предатель известен Силам Обороны и понесет ответственность за участие в этом фарсе", - говорится в сообщении.

Псевдовыборы на оккупированных территориях: что известно

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявлял, что работники Федеральной службы безопасности во время "выборов" разыскивают в населенных пунктах представителей украинского сопротивления.

В ООН осудили проведение "выборов" на ВОТ, отметив, что они поддерживают независимость и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.

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