Бывший главарь россиян оскорбил мировых лидеров.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, экс-президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию мировых лидеров на "перевыборы" Владимира Путина.

Соратник российского диктатора оскорбляет представителей Франции, Германии и США - обвиняет в противоречивости, глупости, называет "лягушатниками", "колбасниками", сравнивает с лидером нацистов Адольфом Гитлером и прочее. Он также утверждает, что оккупированный Крым - это "территория России".

"Что ни выступление (западных лидеров, - УНИАН), что ни день, то перл. Не поймешь - то ли детская инфантильность, то ли зрелая глупость, то ли запредельная наглость. Вот главный лягушатник пугает высадкой французов в Крыму (то есть в России), но клянется сразу ответить Владимиру Путину в случае звонка... Колбасники пошли дальше: не будем, говорят, больше считать В. Путина президентом, но будем вести с ним переговоры...", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

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Медведев ставит под сомнение такие потенциальные переговоры и заявляет, что Запад не может повлиять на "выборы" в РФ, не признает их результаты, а соответствующие заявления делает якобы из-за "позорной слабости".

Представитель Кремля в свойственной ему манере обвинил Пентагон в оказании помощи Украине, назвав это "гибридной войной" против России, а также исключил какую-либо возможность "возобновления стратегического диалога по вооружениям".

"Используют все: и огромные поставки оружия врагу, и отправку своих военных специалистов, и работу сил разведки. И тут же на голубом глазу говорят: мы хотим возобновления стратегического диалога по вооружениям. Нет уж. Это все равно, как вести переговоры с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной", - написал Медведев.

При этом, используя оскорбительные выражения, обвиняет Запад во лжи, имитации "добрых намерений" и прочем.

Как прошли "выборы" в России 2024 - что стоит знать

Напомним, российский Центризбирком объявил, что закончил подсчет голосов на "выборах" президента РФ. Вполне ожидаемо победителем признали Владимира Путина. По результатам "обработки" 100% протоколов, Путину приписали 87,28% голосов. Лидеры нескольких стран осудили РФ за проведение выборов на оккупированных территориях Украины и заявили, что не признают "результаты" голосования.

Bloomberg назвал победу Путина пародией на "выборы", имеющей значение только как определяющая глава в трагической истории утраченных возможностей и разрушений, которыми стали 24 года его правления в России. По сведениям агентства, судить о российских выборах по стандартам либеральной демократии сегодня - опасное потакание своим слабостям.

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