Русские совершали штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

Противник не прекращает наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удерживания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает осуществлять артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения и применяет оперативно-тактическую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям наших войск.

В городе Мариуполь продолжает блокирование подразделений Сил обороны в районе "Азовсталь". Совершал штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины в течение 6 мая отбито восемь атак врага, уничтожено три танка, восемь артиллерийских систем, семь единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и три единицы специальной инженерной техники противника.

На Полесском направлении враг активных действий не совершал. В ходе проверки боевой готовности подразделений, которые выполняют задачи по прикрытию участка границы с Украиной, не исключается скрытое проведение ротации указанных подразделений.

На Северском направлении противник активных действий не проводил. Продолжается инженерно-фортификационное оборудование позиций и полос в приграничных районах Курской области.

На Слобожанском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе города Харьков. На Изюмском направлении ведет воздушную разведку с применением БпЛА с целью уточнения позиций наших войск.

На Южнобугском направлении враг наносил огневое поражение с применением артиллерии по позициям наших войск. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры города Николаев ракетами и реактивными системами залпового огня.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено четырнадцать БпЛА типа "Орлан".

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