В Украине неожиданно упали цены на популярный овощ: сколько стоит сейчас

Сегодня спрос на тепличные огурцы оставляет желать лучшего.

Цены в Украине на тепличные огурцы на этой неделе начали снижаться. Такие данные приводят специалисты портала EastFruit.

Сейчас популярный салатный овощ поступает в продажу по 90-120 грн/кг ($2,13-2,84/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

По словам специалистов рынка, снижение цены - вынужденная мера, поскольку спрос на тепличные овощи находится на низком уровне, что считают нетипичной ситуацией в настоящее время. Из-за низкого спроса на складах находится значительное количество нереализованных огурцов, качество которых постепенно ухудшается.

Отметим, что даже несмотря на падение цены, тепличные огурцы в Украине сегодня стоят в среднем на 13% дороже, чем год назад.

По мнению специалистов, на следующей неделе украинцы могут столкнуться с ростом цен в этом сегменте.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В Varus овощ продают по 96,90 грн/кг, но это цена со скидкой.

При этом в АТБ его продают по 84,95 грн/кг, но это также цена со скидкой.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 94 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Недавно аналитики сообщили, что цены на сливочное масло в Украине не вырастут даже несмотря на удары россиян по энергетическим объектам. Более того, перед рождественскими праздниками стоимость масла может пойти вниз, что связывают с акционными скидками.

В то же время в Украине дорожает мясо. Как сообщалось, стоимость некоторых видов мяса на "Столичном рынке" начала расти после выходных - в пределах от 1,5% до 11%.

Изменения цены на мясные продукты в целом соответствуют прогнозам специалистов, с которыми общался УНИАН. Напомним, ранее экономист Олег Пендзин сообщил, что продукты, которые украинцы готовят на праздники, начнут дорожать со второй декады месяца.

