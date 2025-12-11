По словам Кулебы, Путин хочет доказать, что Европа слаба.

Российская агрессия против стран НАТО и Евросоюза является вопросом времени. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время конференции "Поддержка Украины Северными странами", пишет "Новини.LIVE".

"У Путина достаточно ракет, его не беспокоят человеческие потери. Почему бы не протестировать Европу, чтобы доказать то, о чем он говорит уже 20 лет? Его послание было довольно четким: "Европа прогнила, Европа слаба, Европа ужасна". Его целью будет не подчинить страну ЕС, а продемонстрировать неверные обещания, которые Евросоюз и НАТО дают нациям и гражданам. Это безопасность, процветание и защита друг друга", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что безнаказанность только подпитывает амбиции российского диктатора Владимира Путина. Он напомнил, что уже несколько месяцев российские беспилотники нарушают воздушное пространство европейских стран, но реальных Москва до сих пор не ощутила реальных последствий.

Видео дня

Экс-глава МИД Украины считает, что в Евросоюзе есть страны, которые готовы к возможному нападению России гораздо лучше других, но есть и государства, которые не готовы к этому вообще.

"Здесь главное единство. Путин будет ставить под сомнение не количество квадратных километров, он будет ставить концепцию единства", - уверен Кулеба.

Европа спешно строит защиту на случай ухода США из НАТО

Ранее Politico писало, что в ожидании сокращения роли США в НАТО лидеры ЕС уже "тестируют" систему безопасности, возглавляемую Европой. Политики ЕС обсуждают координацию в рамках возглавляемых Великобританией Объединенных экспедиционных сил - или продвижение более сильного "европейского столпа" внутри НАТО, идею, давно поддерживаемую Парижем и теперь набирающую поддержку в Берлине.

Ключевой вопрос теперь заключается не в том, если Европа возьмет на себя основную ответственность за оборону, а когда. Отсутствие государственного секретаря США Марко Рубио на одной из встреч министров иностранных дел НАТО - событие, которое в истории Альянса случалось всего несколько раз - вызвало тревогу среди европейских и бывших чиновников НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: