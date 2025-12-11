Инцидент произошел на аэродроме "Кача".

В России заявляют о поражении военно-транспортного самолета Ан-26 в оккупированном Крыму. Его якобы атаковал дрон.

Как сообщает российский телеграм-канал "На пределе", который называют приближенным к пилотам страны-агрессора, инцидент произошел на аэродроме "Кача" во временно оккупированном Севастополе.

"Попадание БПЛА в Ан-26 на земле, есть погибшие и раненые", – говорится в сообщении.

Днем 11 декабря российские мониторинговые калаи также информировали о воздушной тревоге в городе Кача, что неподалеку от авиабазы оккупантов, пишет "Милитарный".

Отмечается, что Ан-26 – это советский военно-транспортный самолет, который был создан в конструкторском бюро Антонова на базе самолета Ан-24Т. Его первый полет состоялся в 1969 году, а уже в 1975-м он был принят на вооружение.

"Производство продолжалось до 1986 года, за это время выпустили более 1400 машин различных модификаций. Самолет имеет экипаж из 5-6 человек и грузоподъемность до 5,5 тонн. Его максимальная скорость достигает около 540 км/ч, а дальность полета – до 2500 км. Особенностью Ан-26 является задняя рампа, которая позволяет загружать технику и десантировать грузы", – говорится в материале.

Атаки по РФ

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди рассказал о новых ударах по России. По его словам, дроны нанесли удары по российским химзаводам "Акрон" и "Дорогобуж". Эти предприятия производят компоненты для изготовления порохов и взрывчатых веществ.

Кроме того, источники УНИАН сообщили, что Украина впервые ударила по нефтедобыче РФ. Была поражена нефтедобывающая платформа им. Филановского, принадлежащая компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".

