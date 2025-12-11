Кто там подбрасывал шляпу и говорил, что власть очищена от коррупции? Вот суровый факт. 9 декабря Кабмин решил отдать порт "Черноморск" в концессию без аукциона на Prozorro.

Наверняка что отрасль в шоке. Когда скандал начал разгораться, Минэкономики обнародовало пространное разъяснение. В этом документе аккуратно выписана "объяснялка", почему невозможно было поступить другим способом. Оказалось, что для полноценной реализации Закона надо принять 30 подзаконных актов, а спешить надо. Однако проблема в том, что постановление №909 существует с 2021 года. То есть у правительства и профильных ведомств было четыре года, чтобы подготовить нормативку и технический модуль. Кроме того, проект концессии "Черноморская" с IFC/ЕБРР готовят минимум с 2021 года, с кучей международных советников. До последнего момента они "не замечали", что нужны соответствующие нормативные акты. К тому же, закон "О публично-частном партнерстве" в текущей редакции датирован июнем 2025 года, а до этого уже более 10 лет действовал закон-близнец.

Согласитесь, было более чем достаточно времени для определения ключевых политик.

Так что "мы не успели сделать нормативку и модуль" в 2025 году - это не аргумент, а признание управленческого провала. Вместо того, чтобы этот провал исправлять, чиновники просто оттягивают использование Prozorro еще на два года, открывая окно для больших конкурсов "по старинке".

Видео дня

Вспомнилась приватизация "Криворожстали", а точнее предприятий холдинга "Укрметаллургпром" (объединял ГОКи "Южный", "Северный", "Центральный", "Ингулецкий", "Марганецкий" и "Орджоникидзевский", а также металлургические комбинаты). Накануне первого Майдана, предприятия были быстренько распроданы якобы по честным процедурам. Лучшие предприятия государства отошли к олигархам и составили базу их состояния. В частности, "Криворожсталь" отошел консорциуму Рината Ахметова и Виктора Пинчука. Чем все закончилось, мы помним. Произошла национализация и перепродажа "Криворожстали" по рекордной цене. Но для этого понадобился Оранжевый Майдан.

Я ни к чему не призываю. Но прошло 20 лет, однако чиновники до сих пор исповедуют принцип "Друзьям - все, остальным - закон". Это происходит так же буднично, как и раньше. Традиционно вздрогнули чиновники времен Януковича - а что, так можно было?

Вроде бы не было двух Майданов и войны. Вроде бы Ермак никуда не уходил, а дела Миндича совсем не было. Оказывается, через Prozorro можно продавать заброшенные сараи где-то в Одесской области. Но когда речь идет о действительно лакомых кусках государственной собственности, включается другой режим. Правительство мгновенно придумывает "гибкость в военное время", или "государственную тайну", или "необходимость ускорить стратегические сделки". Под этими и другими лозунгами разворовывали государственную собственность при Кучме, Ющенко, Януковиче и Порошенко. Текущая власть не является исключением.

Представьте, что получает покупатель (в нашем случае - концессионер). Первое - это меньшая цена. Если бы конкурс проходил на Prozorro, с равным доступом для всех конкурентов, цена могла бы вырасти в разы. Второе - быстрый старт работы. Прибыль можно начать получать уже завтра, а не через полгода, когда закончатся все суды. Третье и наверное главное - все происходит вроде бы легально, не будет никаких обжалований в Антимонопольный комитет и обжалований в Верховном Суде. Кабмин отрезал конкурентов одной подписью.

А теперь спросите себя: может ли это произойти бесплатно? Очень сомневаюсь. Тем более, что тайный покупатель до сих пор не назван.

Итак, с вероятностью 99% происходит коррупционная схема.

Ее прикрывают "гибкостью в военное время", но это наверняка коррупция. Поэтому решение Кабмина - это попытка скрыть коррупцию. Надеюсь, чиновники готовы к суровым испытаниям после того, как сменится власть.

Это довольно неожиданное развитие событий, потому что проект готовили совместно Мининфраструктуры и IFC. Его презентовали за рубежом как крупнейший инфраструктурный проект в истории независимой Украины. Он позиционировался как образцовая концессия для развития доверия к Украине.

Эта цель несколько оправдывала тот факт, что в целом порт "Черноморск" уже сейчас работает в прибыль, с государства денег не тянет. Если не делать концессионный конкурс прозрачным, то зачем отдавать прибыльный порт? Отдайте что-то убыточное, пусть концессионер вложится собственными деньгами, а потом зарабатывает. Потому что в этой конфигурации это очень попахивает коррупцией - отдать прибыльный проект, а государству оставить самый хлам.

Промолчу о том, что куда-то делась риторика о "лучших мировых практиках", "встроенной антикоррупционной составляющей", евроинтеграции и "цифровом государстве". Все это можно отложить, если нужно. Последствия понятны. Если нет прозрачной цифровой процедуры, то нет и понимания, кто еще мог претендовать на концессию. Мы никогда не узнаем, были ли конкуренты, сколько они предлагали и во сколько оценивали порт.

40 лет - это почти "навсегда". На четыре десятилетия вперед чиновники хотят заложить заниженные платежи, кабальные обязательства и привилегированный статус защищенного законом инвестора.

Немного технической составляющей. Что такое порт "Черноморск"? Ссылка содержит экспертное описание проекта. Объект концессии имеет два терминала - контейнерный и универсальный. 19 га основной территории, 14 га открытых складов, 6 причалов с глубинами 11,5-14 м. Заявленная годовая перерабатывающая способность терминалов Мининфраструктуры установило на уровне 760 тыс TEU и более 5 млн тонн грузов (хотя позже цифра TEU была уменьшена до 500 тыс TEU).

Если не ошибаюсь, прежде чем отказаться от Prozorro, правительство попыталось использовать механизм по имени "конкурентный диалог". Что это за зверь, я собственно не знаю. Очень похоже на "встретьтесь с нами в кабинете, а мы определим, кому отдать". Напомню, что именно в результате конкурентного диалога Украина получила "Большое строительство" и "Большое восстановление". Все эти аналоги являются классическими примерами коррупции. Но, похоже, оказалось мало даже этого варианта. Поэтому выбрали напрочь провести конкурс без Prozorro.

А теперь - немного привкуса новых времен. После подписания позорного ресурсного соглашения, украинцы узнали, что наши иностранные партнеры имеют право первой ночи на украинские активы. Оказалось, мы не очень верно понимали термин "помощь". Поэтому возможно, что порт "Черноморск" отдадут какой-то иностранной компании.

Это тоже кулуарная договоренность, это тоже коррупция, хотя и несколько иного измерения.

Почему выбрасывают из игры украинский бизнес? Думаю, что здесь действует та же логика, по которой выбирают иностранцев в наблюдательные советы государственных предприятий и даже в правительство (вспомните Абромавичуса или глав УЗ и Укравтодора). Если бизнес является украинским, то он подается как коррумпированный, непрозрачный и недобропорядочный. А вот если это бизнес европейский или американский - то он наверняка честный, прозрачный и добропорядочный.

Кому выгодна такая точка зрения? Можно дискутировать на эту тему, но мы видели Миндич-гейт. Спасли ли иностранцы от коррупционных скандалов? Нет. Как это могло произойти? Они же честные, прозрачные и добропорядочные. Получается, что это тотальная легенда.

Выбрасывание украинского бизнеса из игры имеет еще один аспект. Во времена Кучмы, Ющенко, Януковича и Порошенко был расцвет олигархата. Они использовали власть в стране для того, чтобы получать лучшие ресурсы. Владимир Зеленский делает вид, что борется с олигархами. Но вместо них появилась новая каста неприкасаемых, умеющих "договариваться наверху" - это международные лоббисты. Удивительно, но они действуют тем же способом, которым действовали их предшественники.

Такой же легендой является антикоррупционная составляющая в работе Кабинета министров. Скорее всего, коррупция является встроенной составляющей, когда речь идет об объектах масштаба порт "Черноморск".

Удивительно, что эта составляющая является непоколебимой даже во время войны, когда звучит риторика "украинцы вместе". Порты являются стратегической инфраструктурой и составляющей безопасности Украины, но их надо отдать в нужные руки - и о безопасности можно забыть. Получается, что украинцы действительно вместе, а правительство - отдельно. Чем это отличается от старых времен олигархата? Какая нам разница, если теперь вместо олигархов мы получили новую касту избранных, которая имеет право распиливать Украину как она захочет?