Ученые, наблюдая впечатляющую космическую вспышку, подтвердили предсказание, которое Альберт Эйнштейн сделал более ста лет назад в своей теории относительности. Как пишет Interesting Engineering, международная команда исследователей зафиксировала первые четкие признаки скручивания пространства-времени вокруг быстро вращающейся черной дыры - одного из самых неуловимых эффектов общей теории относительности.
Исследование сосредоточено на так называемом акте звездного разрушения, когда сверхмассивная черная дыра разорвала звезду на части. Ее обломки образовали яркий аккреционный диск, а струи материи выстрелили в космос почти на скорости света.
Ученые отследили ритмические изменения радио- и рентгеновских сигналов, которые повторялись каждые 20 дней и синхронно смещались. Это свидетельствовало, что и диск, и джет испытывали одновременное "качание".
Как отмечается, такое качание указывало на прецессию Лензе-Тирринга - искривление пространства-времени, которое возникает, когда черная дыра вращается и "тянет" за собой ткань Вселенной.
Доктор Козимо Инсерра из Кардиффского университета заявил, что команда получила "самое убедительное на сегодня доказательство прецессии Лензе-Тирринга". По его словам, именно так и выглядит давно предсказанный эффект, когда черная дыра, вращаясь, закручивает пространство-время в медленную спираль.
Он добавил, что открытие позволяет лучше понять, как черная дыра разрывает звезду, и помогает изучить условия внутри таких катастрофических событий.
Радиосигналы, по словам Инсерры, разительно отличались от предыдущих наблюдений подобных явлений. Они менялись чрезвычайно быстро, а не оставались стабильными, и команда не смогла объяснить эти колебания обычными процессами вокруг черной дыры.
Это лишь укрепило предположение ученых и указало на новый способ исследования черных дыр. Инсерра назвал эти сигналы дополнительным подтверждением эффекта "подтягивания" пространства-времени и перспективным инструментом для изучения вращения и аккреции.
Для анализа события команда соединила рентгеновские данные обсерватории Swift NASA с радионаблюдениями массива Very Large Array. Также ученые исследовали вещество вблизи черной дыры с помощью спектроскопии, чтобы выяснить его структуру и состав.
Собранные данные точно совпали с предсказаниями теории о "качании" пространства-времени.
Окно в механику черных дыр
Инсерра объяснил, что наблюдение демонстрирует, как чрезвычайно сильная гравитация формирует среду вокруг вращающейся черной дыры. Он сравнил это с объектом, который, вращаясь, создает поле: черная дыра генерирует "гравитомагнитное" влияние, действующее на окружающие звезды и материю.
Ученый отметил, что открытие - напоминание о сложных силах, которые действуют в глубоком космосе, и подчеркивает, как много еще предстоит открыть, изучая такие редкие космические события. Инсерра добавил, что это открытие демонстрирует разнообразие невероятных объектов, которые астрономы еще только начинают распознавать, а также рост способности человечества наблюдать Вселенную во все большей детализации.
Событие также завершило долгий путь в современной физике: оно стало реальным подтверждением концепций, которые Эйнштейн очертил еще в начале ХХ века, - и которые теперь проясняются благодаря одному из самых разрушительных событий в космосе.
Другие исследования космоса
Напомним, недавно ученые зафиксировали в космосе самую мощную из когда-либо виденных вспышек, исходившую от сверхмассивной черной дыры. Она расположена примерно в 10 млрд световых лет от Земли и называется J2245+3743, ее масса составляет около 500 млн Солнц.
Согласно наблюдениям, в 2018 году эта черная дыра внезапно увеличила свою яркость в 40 раз, став в 30 раз ярче любых известных аналогичных событий.