DC показал трейлер 'Супергерл' со звездой 'Дома дракона' и Джейсоном Момоа (видео)

Премьера состоится летом следующего года.

DC Studios показали дебютный трейлер будущего супергеройского блокбастера "Супергерл", который выйдет в прокат 25 июня 2026 года.

Главную роль в ленте исполнила Милли Алкок ("Супермен", "Дом Дракона"), также зрители увидят Маттиаса Шонартса ("Красный воробей", "Девушка из Дании"), Ив Ридли ("Проблема 3 тел"), Дэвида Крамгольца ("Оппенгеймер"), Джейсона Момоа ("Minecraft: фильм", "Аквамен"), Эмили Бичем и других.

Режиссером ленты выступил Крейг Гиллеспи ("Безумные деньги", "Круэлла", "Я, Тоня"), композитором стал Рамин Джавади ("Железный человек", "Игра престолов"). Сюжет фильма основан на комиксе Тома Кинга "Woman of Tomorrow":

Видео дня

"Кара Зор-Эл, известная как Супергерл, годами пыталась держаться в стороне от человеческих дел. Но когда неизвестный и безжалостный враг наносит удар слишком близко к дому, Кара вынужденно объединяется с неожиданным напарником и отправляется в межгалактическое путешествие, полное мести, борьбы за справедливость и испытаний, которые определят ее путь".

Напомним, ранее HBO объявил о продолжении сразу двух проектов по миру "Игры Престолов". Речь идет об истории Таргариенов и приключениях рыцаря Дункана Высокого.

Вас также могут заинтересовать новости: