Земля имеет гигантский 'хвост': ученые озадачили новым исследованием

Ученые объяснили, как солнечный ветер "вытягивает" магнитосферу Земли в космическое пространство.

Планета Земля, как и некоторые другие небесные тела, имеет собственный космический "хвост", который простирается в ночную сторону планеты более чем на два миллиона километров. Об этом напомнили ученые после активных дискуссий вокруг хвостов комет, в частности межзвездной 3I/ATLAS, пишет IFLScience.

Феномен, известный как магнитохвост, образуется благодаря взаимодействию магнитосферы Земли с солнечным ветром - потоком заряженных частиц, непрерывно вылетающих из Солнца. Когда этот поток ударяется о магнитное поле нашей планеты, он сжимает его с дневной стороны и вытягивает на ночной, формируя длинную "слезоподобную" структуру.

По данным NASA, магнитосфера захватывает заряженный газ - плазму - которая и образует хвост, оттягиваясь в направлении, противоположном Солнцу. В моменты сильных магнитных бурь этот хвост может деформироваться, а иногда и полностью менять форму. Так, в 2023 году мощный выброс корональной массы заставил магнитосферу временно перейти в форму так называемых "альфвеновских крыльев".

Хотя магнитохвост исследовали многочисленные космические аппараты, Европейское космическое агентство признает, что значительная часть процессов в нем остается загадкой - именно из-за его колоссальных размеров. На сегодня известно, что он простирается по крайней мере на 2 миллиона километров, но его реальная длина может быть еще больше.

