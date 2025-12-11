Киев будет выполнять свою "домашнюю работу", не дожидаясь заблокированного венграми одобрения этих действий.

Киев и Брюссель договорились о дальнейших действиях по приближению членства Украины в Евросоюзе в обход сопротивления Венгрии. Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что стороны разработали план действий по продвижению Украины на пути к членству в ЕС, который не сможет заблокировать венгерский премьер Виктор Орбан. Этот план состоит из 10 пунктов и в целом предусматривает, что Украина "неофициально" продолжит внутренние реформы, которые ей все равно нужно внедрить.

"Сейчас мы переносим всю техническую работу на предыдущий этап, а это означает, что даже если формально она все еще заблокирована (...), Украина все еще может двигаться дальше", - сказала журналистам Мари Бьерре, датский министр по делам ЕС.

По ее словам, сейчас важно "не терять времени" и "приблизить Украину к финишной прямой", чтобы получить практический результат, когда формальное вето Венгрии будет снято.

Новый план действий был одобрен после неформальных переговоров между министрами дел ЕС (всех кроме Венгрии), которые состоялись сегодня во Львове. Во время встречи европейцы, в частности, очертили украинским коллегам, какой прогресс от Украины они ожидают в следующем году.

Основное внимание плана из 10 пунктов сосредоточено на укреплении верховенства права, дальнейшей борьбе с коррупцией и укреплении судебной системы Украины. Особый акцент делается на противодействии коррупции, пишет Euronews, вспоминая летнюю попытку Офиса президента подорвать независимость антикоррупционных агентств, НАБУ и САП.

В этом контексте Киев взял на себя обязательства принять антикоррупционную стратегию и государственную антикоррупционную программу до второго квартала следующего года.

Перспективы евроинтеграции Украины

Как писал УНИАН, продвижение заявки Украины на вступление в ЕС фактически приостановлено как минимум до апреля следующего года из-за блокирования Венгрией начала переговоров, несмотря на выполнение Украиной всех предварительных условий. Чиновники ЕС неофициально признают, что механизмов обхода венгерского вето пока не существует, а открытие первого переговорного кластера возможно только при единодушной поддержке всех стран-членов.

Ситуация может измениться после парламентских выборов в Венгрии, запланированных на апрель, где, согласно социологии, партия Виктора Орбана может проиграть оппозиции. В ЕС считают, что к этому времени следует завершить всю техническую подготовку, чтобы в случае смены венгерского правительства быть готовыми быстро продвинуться вперед в переговорах с Украиной.

