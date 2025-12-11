Без поддержки союзников Украине будет крайне сложно найти деньги.

Дефицит бюджета Украины на следующий год составляет до 50 миллиардов долларов. Повышение зарплат военнослужащим увеличит этот дефицит, для покрытия которого еще нужно найти средства. Такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал во время встречи с журналистами в четверг вечером, 11 декабря.

"Когда вы говорите: давайте увеличим зарплаты военным - я только за. Но это плюс еще к этому дефициту. Поэтому это чрезвычайно сложная задача, которую не решишь просто переброской средств. В следующем году будем бороться за соответствующие решения с партнерами", - пояснил Зеленский.

Увеличение выплат той или иной части военных зависит прежде всего от дополнительного бюджета, который Украина сможет привлечь, говорит президент.

"Надо понимать, что сегодня мы боремся за 45-50 миллиардов долларов на следующий год. Они идут на некоторые вещи, не заработные платы. Но все равно мы с вами понимаем, что все это один бюджет, одна корзина. И суммы, которые сейчас есть в бюджете, который критикуют - это с учетом, что я найду, как покрыть этот дефицит в 45-50 миллиардов долларов", - отметил Зеленский.

Зарплаты военным в Украине - последние новости

Ранее глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа заверила, что Верховная Рада обязательно рассмотрит вопрос повышения зарплат военным - но уже в следующем году, и только после обеспечения финансирования дефицита бюджета. Вероятность того, что бюджет претерпит изменения, Пидласа оценила в 99%.

В то же время командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил, что сейчас зарплата военнослужащего в Украине является недостаточной, и вопрос по ней стоит "очень остро".

