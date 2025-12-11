Падению экспорта поспособствовали результативные атаки морских дронов на теневой флот РФ.

Доходы России от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в ноябре снизились из-за уменьшения объемов поставок и падения цен, достигнув самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Отмечается, что доходы России от экспорта нефти и топлива в ноябре 2025 года упали до 10,97 млрд долларов, что на 3,59 млрд долларов меньше аналогичного месяца прошлого года. Этому поспособствовало снижение стоимости нефти марки Urals в ноябре на 8,2 доллара - до 43,52 доллара за баррель.

Экспорт нефти и нефтепродуктов в ноябре также снизился - примерно на 400 000 баррелей в сутки, до 6,9 млн баррелей в сутки. Отмечается, что падению поспособствовали атаки Украины на корабли "теневого флота" РФ и санкции Запада.

"Стоит отметить, что общий объем морского экспорта (России, - УНИАН) через Черное море упал на 42% - до 910 000 баррелей в сутки из-за недавних атак Украины на суда и объекты "теневого флота", - отмечает МЭА, комментируя снижение доходов РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов в ноябре.

Как следует из отчета, не лучше дела у РФ и с добычей нефти. По данным МЭА, в прошлом месяце этот показатель снизился до 9,03 млн баррелей в сутки с 9,24 млн баррелей в сутки в октябре.

В последнее время Украина активизировала атаки на российский "теневой флот", которые в сети называют самыми действенными санкциями. Вечером 28 ноября неподалеку от берегов Турции были атакованы два танкера "теневого флота" РФ. Как сообщили УНИАН источники, подсанкционные танкеры KAIRO и VIRAT поразили морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby. Оба судна получили значительные повреждения и фактически были выведены из эксплуатации.

Это уже далеко не первая серия взрывного "страдания" танкеров "теневого флота" РФ. Издание Newsweek в начале июля сообщало о пяти пораженных судах.

Целей для морских дронов более чем достаточно. Согласно исследованию компании Dryad Global, количество танкеров в составе "теневого флота" России выросло с менее чем 100 в начале 2022 года до 300-600 в 2025-м.

Кроме украинских морских санкций по экспортным доходам РФ ударили и ограничения Запада. Как известно, 22 октября США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти".

И хотя РФ после первоначального обвала нефтеэкспорта удалось его частично восстановить, "стране-бензоколонке" приходится продавать нефть с бешеными скидками.

