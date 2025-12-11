Отмечается, что российские власти пытаются обеспечить хотя бы часть платежей за товары и услуги при помощи криптовалют.

Экономика Российской Федерации столкнулась с серьезными проблемами в связи с санкциями Запада и огромными расходами на войну против Украины. Главной проблемой стала торговля с иностранными партнерами, но тут на помощь пришли криптовалюты.

Издание The Telegraph пишет, что ранее Центробанк РФ под влиянием ФСБ, которая видела в криптовалютах угрозу для нацбезопасности, выступал против их использования. Однако, теперь же во Владивостоке работает сеть А7, позволяющая проводить подобные платежи с партнерами. Токен A7A5, созданный компанией, помогает осуществлять международную торговлю на миллиарды долларов.

A7 принадлежит молдавскому олигарху Илану Шору и российскому государственному оборонному банку "Промсвязьбанк" (ПСБ), которые находятся под санкциями.

Видео дня

Влияние санкций на Россию

Хотя большая часть торговли России остается легальной, иностранные банки могут столкнуться с серьезными штрафами, если будут работать с российскими финансовыми учреждениями. Предприятиям в РФ крайне затруднительно получать платежи за товары или осуществлять переводы зарубежным поставщикам.

Криптовалюта, которая работает в основном через нерегулируемые биржи, предлагает удобный обходной путь. Конвертация рублей в криптовалюту позволяет российским предприятиям работать в рамках отдельной финансовой системы.

"Это стало незаменимым для Кремля. Как только вы попадаете в мир криптовалют, вы, по сути, уже в деле. В этом мире нет никаких дополнительных проверок", - говорит директор-основатель Центра финансов и безопасности Королевского объединенного института оборонных исследований (Rusi) Том Китинг.

В сентябре подсанкционный совладелец А7 Шор заявил, что за 10 месяцев с момента запуска сеть помогла российским предприятиям осуществить международные расчеты на 7,5 трлн рублей (примерно 94,46 млрд долларов). По его словам, более половины этих платежей осуществлено в страны Азии.

Стоит отметить, что в мае Российский сельскохозяйственный банк заявил, что изучает возможность использования криптовалют для оплаты сделок с зерном. В июле оборонный конгломерат "Ростех" заявил, что введет стейблкоин - криптовалюту, привязанную к реальной валюте - с привязкой к рублю, а также разрабатывает соответствующую платежную сеть.

"Эти криптовалютные сети в первую очередь поддерживаются крупнейшими стратегически важными финансовыми учреждениями России, такими как ПСБ, ВТБ и ВЭБ. Похоже, что государство поддерживает реализацию этой идеи", - говорит Зак Тварозна из британского аналитического центра Open Source Centre.

Криптовалюта, обеспеченная рублем

Согласно данным аналитической компании Chainalysis, при помощи A7A5 осуществлено сделок на сумму более 87 млрд долларов. Токен торгуется в основном на Grinex - криптовалютной бирже, зарегистрированной в Кыргызстане.

При этом A7A5 используется для конвертации, а не прямой оплаты. A7A5 можно обменять на криптомонеты, обеспеченные долларом - в первую очередь, Tether (USDT), - которые затем используются для международных платежей в торговле.

"Токен A7A5 не торгуется на основном рынке. Он действительно ограничен небольшим количеством российских бирж и операторов, связанных с Россией. Он используется исключительно как инструмент для он-рампинга (конвертации, - УНИАН) рублей и их обмена на основные криптовалюты, такие как стейблкоины", - говорит глава отдела национальной безопасности Chainalysis Эндрю Фирман.

Однако на USDT обмениваются намного меньшие суммы, чем в целом проходят через A7A5. По данным Elliptic, с момента создания российского токена по состоянию на конец июля из А7А5 в USDT перевели около 3,3 млрд долларов.

Директор по разведке в Crystal Intelligence Николас Смарт говорит, что это отражает тот факт, что даже покупатели криптовалюты не заинтересованы в торговле с Россией.

По словам Китинга, Россия использует криптовалюту в основном для покупки у Китая электроники, микросхем и других компонентов для военно-промышленного комплекса. В свою очередь Смарт указал, что китайские предприятия могут конвертировать криптовалюту в наличные деньги в сети неформальных бирж - многие из которых находятся в Гонконге - а затем отправлять деньги в материковый Китай для оплаты счетов.

Но даже у криптовалюты есть пределы. Рынок стейблкоинов, привязанных к доллару, не достаточно велик, чтобы решить все проблемы России. Общий объем предложения Tether составляет 187 млрд долларов. Ожидается, что в этом году общий объем экспорта нефти и газа из России составит чуть менее 200 млрд долларов.

Великобритания, США и ЕС приняли меры по борьбе с использованием криптовалюты РФ, в том числе ввели санкции против Grinex и A7. Брюссель и вовсе запретил гражданам ЕС осуществлять прямые или косвенные транзакции с использованием A7A5.

Проблемы экономики России - послдение новости

Высокие процентные ставки Центробанка России и торможение экономики вызвали первое за пять лет падение инвестиций в Российской Федерации. Так, в III квартале инвестиции уменьшились на 3,1% г/г. Последний раз такое фиксировали в III квартале 2020 года.

При этом российские потребители готовятся к новой волне ускорения роста цен из-за повышения налогов, которое начнется в 2026 году. Тем временем в стране-агрессорке сокращается выпуск продуктов впервые с 2009 года из-за экономии россиян на еде.

Вас также могут заинтересовать новости: