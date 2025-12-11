Зеленский не исключает, что США действительно хотят знать до Рождества, на каком этапе находится мирная сделка.

Администрация президента США Дональда Трампа не указывала Украине крайние сроки по заключению мирной сделки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, пишет "РБК-Украина".

"Каких-либо конкретных ультимативных рамок дат не было. То, что все хотят закончить как можно скорее - это факт. США хотят поскорее закончить - мы это слышим от них", - сказал украинский лидер.

Зеленский не исключает, что США действительно хотят знать до Рождества, на каком этапе находится мирная сделка. Также он подчеркнул, что Украина хочет добиться мира как можно скорее, но в первую очередь важен результат.

Детали "нового" мирного плана Трампа

Ранее издание ZN.UA получило доступ к "обновленному" мирному плану, который Вашингтон передал Киеву. Новый план исключает основной "непроукраинский" пункт - всеобщая амнистия за военные преступления.

Отмечается, что американский план состоит из четырех документов: основного соглашения на 20 пунктов, рамочных заверений по безопасности, отдельного документа по НАТО и американо-российского соглашения. По оценке СМИ, они больше напоминают "понятийные записи", чем международные договоры.

Кроме того, в издании поделились, что основной документ фактически признает контроль России над Крымом, Донбассом и частями Запорожской и Херсонской областей. Также предлагается создание демилитаризованной зоны в Донецкой области и замораживание линии фронта на юге.

