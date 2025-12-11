Не обязательно откладывать юбки до лета.

Зимний гардероб часто ограничивает варианты образов, ведь хочется и согреться, и оставаться стильными. Традиционно многие отдают предпочтение брюкам или джинсам, но не все спешат отказываться от юбок.

Как пишет Who What Wear, сочетание юбки с колготками позволяет создавать разнообразные образы: от классической французской утонченности до смелых вечерних луков или стильного повседневного кэжуала. Важно лишь подобрать правильную длину юбки, цвет и плотность колготок, а также обувь и верхнюю одежду.

Вот 7 идей образов с юбкой и колготками, которые помогут оставаться модными и уверенными в себе даже в холодное время года:

1. Атласная юбка + полупрозрачные колготки + гольф + туфли на каблуках

Сочетание атласной юбки с гольфом и полупрозрачными колготками создает элегантный и изысканный вид. Дополняют образ туфли на каблуке и пальто из искусственного меха.

2. Серая юбка + серые колготки + бордовая кофта

Нетривиальное сочетание серых тонов с бордовым свитером добавляет стиля, а также позволяет красному цвету "выстрелить" в образе.

3. Плиссированная мини-юбка + полупрозрачные колготки + высокие сапоги + кардиган

Скандинавский подход к классическому сочетанию "юбка + колготки" выглядит современно и непринужденно. Дополните образ длинным пальто и сапогами до колена.

4. Леопардовая юбка + колготки + черный топ + туфли с острым носком

Трендовый леопардовый принт прекрасно сочетается с черными полупрозрачными колготками и элегантными каблуками. Идеальный образ для вечеринки.

5. Мини-юбка + колготки + байкерские ботинки + куртка из овчины

Байкерские ботинки добавляют образу характера, а колготки делают его зимним. Кожаная или овчинная куртка завершит лук.

6. Кожаная юбка-карандаш + ультратонкие колготки + боди + лакированные каблуки

Вечерний образ с контрастом текстур: кожаная юбка и полупрозрачные колготки выглядят одновременно элегантно и горячо.

7. Топ + юбка с анималистическим принтом + туфли с квадратным носком

Быстрый и легкий праздничный образ. В сочетании с мягкими колготками и юбкой с принтом топ создает непринужденный и стильный лук.

